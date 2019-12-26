حركة الشعب: أي اصطفاف وراء محور تركيا/قطر يمثّل خطرا لأمن تونس

اعتبرت حركة الشعب في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، أن أي اصطفاف وراء محور تركيا/قطر يمثّل خطرا حقيقيّا لأمن تونس و سلامة أراضيها.

وأكدت الحركة أنّ الشّعب التّونسي سيتصدى لأي محاولة لاستغلال الأراضي و الأجواء و المياه الإقليميّة التونسيّة لتمرير السّلاح و المقاتلين لحكومة الوفاق، محذرة الجهات الرسميّة من مغبّة السّكوت عن مخطّطات الجهات الأجنبيّة ضد الشّعب الليبي.

وشددت الحركة على أن أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس بما في ذلك ما يسمّى بالاتفاق المشترك بين حكومة اعتبرت أنها فاقدة للشرعيّة الشعبيّة و دولة تبحث عن التوسّع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابيّة و خلق توتّرات مع جيران ليبيا في المنطقة العربيّة و حوض البحر الأبيض المتوسط.

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