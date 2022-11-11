حركة الشعب: التزامات الحكومة مع صندوق النقد سيؤدي إلى هزات اجتماعية عنيفة وعلى الرئيس التدخّل

أكدت حركة الشعب في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن التزامات الحكومة الحالية الموكول لها ادارة المرحلة الإستثنائية مع صندوق النقد الدولي في رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية دون تشربك الأطراف الإجتماعية والسياسية المؤمنة بمسار 25 سيؤدي إلى هزات اجتماعية وشعبية عنيفة تُهدد استقرار البلاد ومؤسساتها، مطالبة رئيس الجمهورية للتدخل ووضع حد لفوضى التصريحات وسلوكيات بعض الوزراء والمسؤولين الجهويين والمحليين.

كما أدانت الحركة ما اعتبرته فشل الحكومة في التعاطي مع المستجدات على الساحة الدولية والتي أدت الى تفاقم أزمة الوقود والغذاء، متهمة إياها بالوقوف مكتوفة الأيدي وتراوح مكانها أمام الإرتفاع المشط في الأسعار وفقدان المواد الأساسية والأدوية.

كما نبّهت حركة الشعب من أن الأوضاع الإجتماعية المتفجرة قد تودي إلى العزوف عن الانتخابات، داعية إلى اتخاذ اجراءات سريعةً تعيد لمسار 25 جويلية شعبيته لدى المواطنين وتساعد علىً انجاز انتخابات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها خاصة وأن المسار الإنتخابي عرف تجاوزات خطيرة في مرحلة الترشيحات من مال فاسد وتدخل الإدارة مجسدة في المسؤولين المحليين والجهويين وغيرهم.

وعبرت الحركة عن انشغالها العميق لما آلت إليه الأوضاع في المدرسة والتعليم العمومي بما يهدد أجيالا من أبناء الفئات الضعيفة والمتوسطة بالجهل والانقطاع عن الدراسة وبالتعليم العمومي بالانهيار.

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