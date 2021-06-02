حركة الشعب: الزيادات المشطة هي إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين

اعتبرت حركة الشعب في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، بخصوص الترفيع في الأسعار، أنّ التركيز على خدمات النقل و قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بالزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح الفئة نفسها المتمعشة من الأزمات و المحمية من الأطراف السياسية التي « تعودت سلوك السمسرة و الزبونية و صياغة القوانين حسب الطلب » ، وفق قولها.

كما عبرت الحركة عن رفضها المطلق لهذه « الزيادات العدوانية » ، مشيرة إلى أن حكومة هشام المشيشي مدفوعة بحزامها البرلماني تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة العطالة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين .

كما شددت الحركة على أنها ترى أنه من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المشطة والعدوانية أن يعبروا عن رفضهم و إحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل و الإستعداد للتضحية بالأغلبية المفقرة لصالح لوبيات المال و بارونات الفساد.

وأشارت الحركة إلى أنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الإعتراض على هذه الإحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها.

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