حركة الشعب تدعو التونسيين للمشاركة في التحركات السلمية التي ستنتظم غدًا الأحد

دعت حركة الشعب في بلاغ لها اليوم السبت، جميع هياكلها ومناضليها و كل القوى الوطنية المؤمنة بمسار التصحيح و عموم أبناء الشعب التونسي الى المشاركة بكثافة في التحركات السلمية التي ستنتظم في كامل ربوع تونس يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 .

كما دعت الحركة المشاركيت إلى الإلتزام الصارم بمقتضيات التحرك السلمي والاعراض عن كل حملات التحريض و التشويه و المغالطة التي يشنها أعداء الإصلاح الذين نبذهم شعبنا بعد أن ظهر زيفهم و فسادهم و فشلهم.

وأرجعت الحركة دعوتها انتصارا منها لإرادة أبناء الشعب في بناء حياة كريمة تصان فيها حقوق الإنسان و كرامته التي عبر عنها بوضوح يوم 25 جويلية 2021 استئنافا لشعارات و مطالب ثورة 17 ديسمبر و دفاعا عن الدولة في وجه عصابات الفساد و الإفساد و سماسرة السياسة ناهبي قوت الشعب و ثرواته.

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