حركة الشعب تقترح 6 أسماء لمناصب وزارية

أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الجمعة 7 فيفري 2020، أن حركة الشعب اقترحت على المكلف بتشكيل الحكومة 6 أسماء لتولي مناصب وزارية في حكومته المرتقبة وهم محمد المسلميني، المنصف بوزازي، نجيبة بن حسين، عبد الناصر عراب، نصر بلحاج ويوسف بن جازي.

كما أوضح المغزاوي انه تم اقتراح منح حقيبة الفلاحة والتجارة والرياضة والتشغيل لحركة الشعب، معتبرا أن التعيينات على رأس وزارات السيادة ليست من مشمولات رئيس الحكومة المكلف فحسب، مبينا أن حركة الشعب ليست مع تقسيم تركيبة الحكومة بين كفاءات سياسية وأخرى مستقلة.

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