حركة الشعب: تكالب الأنظمة العربية على التطبيع مع الاحتلال يُشجعه على ارتكاب جرائمه

أدانت حركة الشعب في بيان لها اليوم الأربعاء، بشدة الجريمة البشعة التي أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني عليها اليوم وهي اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة عندما كانت تغطي محاولة اقتحام مخيم جنين .

واعتبرت الحركة أن جريمة استهداف أبو عاقلة و اغتيالها تندرج في سلسلة الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونبة و حلفاؤها ضد شعبنا العربي في فلسطين.

كما اكدت حركة الشعب أن وحدة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال و تصعيد المقاومة بكل الوسائل المتاحة هي الرد الحقيقي ضد هذا الكيان الصهيوني الغاصب، معتبرة أن تكالب الانظمة العربية على التطبيع مع الكيان الصهيوني يشجعه على ارتكاب جرائمه في حق شعبنا و أمتنا.

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