حركة الشعب تُرشّح 4 أسماء لرئاسة الحكومة

كشف القيادي في حركة الشعب زهير المغزاوي صباح اليوم الجمعة، أن الحركة اقترحت على رئيس الجمهورية 4 أسماء ترى أنها الأقدر على تشكيل الحكومة وهم كل من وزير الإقتصاد و المالية الأسبق حكيم بن حمودة و رئيس هيئة السوق المالية صالح الصغير إلى جانب وزير الخارجية الأسبق المنجي الحامدي و النائب الصافي سعيد.

وأكد المغزاوي في تصريح لجوهرة أف أم، أنها حاولت توفير الشروط الملائمة في اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة، مشددة على ضرورة ألا يكون المترشح لهذا المنصب من المنظومة القديمة و الفاشلة.

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