حركة الشعب تُطالب بالإهتمام بالملف الاجتماعي والاقتصادي لحماية مسار 25 جويلية من سوء الادارة

أعربت حركة الشعب في بيان لها اليوم الخميس، عن تفهمها العميق للرسالة التي قدمها الشعب من خلال مشاركته المتدنية في الانتخابات ليعلن من خلالها احباطه وعزوفه عن المشاركة في عملية سياسية لم يشعر بعد أنها تمثله أو تعبر عن مشاغله وانتظاراته.

وأكدت حركة الشعب التزامها و تمسكها بمسار 25 جويلية في عناوينه المركزية و في مقدمتها تكريس السيادة الوطنية و تفعيل الدور الاجتماعي للدولة و اطلاق مسار محاسبة شفافة و صارمة لكل من أجرم في حق شعبنا على امتداد العقد الماضي و تأسيس ديمقراطية حقيقية تضمن مشاركة شعبية واسعة في عملية سياسية تكون وفية لتطلعات المواطنين و انتظاراتهم .

كما دعت الحركة رئيس الجمهورية الى استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها.

وطالبت الحركة بايلاء الملف الاجتماعي والاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه لتخفيف العبء على التونسيين وحماية مسار 25 جويلية من سوء الادارة الذي يكاد يعصف به والانفتاح الفعلي على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الداعمة للمسار والتوافق معها حول الاجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمنع مزيد تدهور الوضع الاجتماعي وادخال التحويرات اللازمة على الجهاز التنفيذي مركزيا وجهويا لوقف نزيف الفشل والارتباك الذي لا يزال مستمرا.

كما حملت حركة الشعب الحكومة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن العجز والارتباك والقصور في إدارة كل الملفات المتصلة بحياة المواطنين وعلى رأسها ملف الأسعار وتوفر السلع الأساسية والصحة، والنقل، والتعليم، والطاقة.

وشددت حركة الشعب على أن « الأداء السيء » للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكل أحد العوامل الأساسية المتسببة في مختلف الارباكات التي واجهها الاستحقاق الانتخابي التشريعي في جميع مراحله وأخرها تدني نسبة الاقبال على الاقتراع.

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