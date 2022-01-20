حركة الشعب تُنبّه من الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في برامج التلفزة الوطنية

أكدت حركة الشعب في بيان لها مساء الأربعاء، الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزيّة الحواريّة التي تقدمها التلفزة الوطنية على امتداد الفترة التالية لـ 25 جويلية 2021.

ونبّهت الحركة الى أنّ هذه القرارات تتنافى ومسار 25 جويلية وما جاء به إلى عموم التونسيّين، معبرة عن استغرابها من هذا القرار الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي هو ملك لجميع التونسيّين ، وفق نص البيان.

كما حمّلت الحركة رئاسة الحكومة مسؤوليّة هذا الإجراء، داعيا للتراجع عنه ودعوة إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية في الغرض.

كما أهابت حركة الشعب بكل الصحافيين والإعلاميين الشرفاء، المشتغلين في مؤسّسة التلفزة الوطنيّة، بالحفاظ على هذا المرفق الإعلامي الوطني في خدمة البلاد وبعيدا عن كل التجاذبات السياسيّة.

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