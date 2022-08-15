حركة الشعب: رئيسة بلدية طبرقة تتعرض الى مظلمة من تدبير لوبيات الفساد

عبرت حركة الشعب في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تضامنها الكامل مع رئيس بلدية طبرقة آمال العلوي، معتبرة أنها تتعرض الى مظلمة من تدبير لوبيات الفساد حيث وقع ايداعها السجن في انتظار محاكمتها بتهم ملفقة في اطار عملها على راس البلدية، وفق الحركة.

وشددت الحركة على أن هذا التضامن يأتي بعيدا عن التشكيك في القضاء او التدخل فيه، مطالبة باطلاق سراحها فورا وداعية كل الحقوقيين من محامين و سياسيين للوقوف معها لوضع حد المظلمة التي تطالها.

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