حركة الشّعب تُقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية بجميع الدوائر

أعلن القيادي بحركة الشعب هيكل المكي في تصريح لجوهرة أف أم اليوم الأربعاء، أن الحركة ستشارك في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022 في كل الدوائر الانتخابية.

وأبرز المكي بأن مشاركة الحزب تأتي رغم تحفظاتها على القانون الانتخابي وعلى مسار ما بعد 25 جويلية، مؤكدا أن الحركة لا تنتهج سياسة الكراسي الفارغة .

وكان المكي قد أكد في تصريح سابق، أنّ الحركة انطلقت في الاستعدادات للانتخابات التشريعية وسيكون لديها مرشّحين باسم الحزب في كلّ الدّوائر وستعمل قيادة الحزب على اسناد مرشّحيها في كلّ المناطق.

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