حركة النهضة: أسباب الحريق لم تتّضح بعد

أكدت حركة النهضة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه اندلع ظهر اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021 حريق بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بمونبليزير لم تتضح أسبابه بعد.

وبينت الحركة بأنه نجم عن الحريق بحسب بعض شهود العيان وفاة أحد مناضلي الحركة بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران و الدخان المتصاعد في الطوابق العليا.

وترحّمت الحركة على الفقيد، متوجهة بالشكر إلى أعوان الحماية المدنيّة الذين تدخلوا على وجه السرعة لإخماد الحريق و نجدة المتواجدين بالمقر .

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