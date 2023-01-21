حركة النهضة تتضامن مع المُدانين في « قضية المطار »

أعلنت حركة النهضة اليوم السبت، تضامنها مع المحامي مهدي زقروبة ونواب الشعب السابقين سيف الدين مخلوف، ماهر زيد ، نضال السعودي ، محمد العفاس بعد الأحكام الصادرة في حقهم يوم أمس الجمعة.
واعتبرت النهضة أن المدانين يدفعون ثمن دفاعهم عن دولة الدستور والقانون والحريات وحقوق الإنسان.
وأضافت النهضة: « لن تنطلي مسرحية توظيف القضاء لتصفية المعارضين للانقلاب .. ولا يقوى القيد على الفكر » .
كلمات البحث :حركة النهضة;قضية المطار;مدان
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