حركة النهضة تقترح 4 أسماء لمنصب رئيس الحكومة

اخر تحديث : 17/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

النهضة

أكّد النائب والقيادي في حركة النهضة « بلقاسم حسن » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن الحركة رشحت 4 أسماء لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
والأسماء المقترحة هي أنور معروف (وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة الحالية) والفاضل عبد الكافي (وزير المالية السابق) وبثينة بن يغلان (المديرة عامة لصندوق الودائع) وتوفيق الراجحي (الوزير المستقيل من الحكومة الحالية) .


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