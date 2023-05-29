حركة النهضة تهنئ أردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة

هنأت حركة النهضة في بيان لها مساء الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

كما هنأت الحركة حزب العدالة والتنمية الذي تربطه بحركة النهضة علاقات صداقة متينة، مهنأة تحالف الجمهور على هذا النجاح الباهر.

وعبرت النهضة عن أملها في أن « تستمر مسيرة تركيا في الازدهار والنماء والمحافظة على السلم الدولي والاستقرار في المنطقة ».

كما اعتبرت النهضة أن « نجاح الديمقراطية اليوم في تركيا رسالة أمل لكل شعوب المنطقة، وتجديد ثقة في إرادة هذه الشعوب وتوقها للحرية والعدالة ».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغانقد فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد، وفقًا للمجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.

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