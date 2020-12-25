حركة النهضة تُعلن تضامنها مع حزب قلب تونس

أعربت حركة النهضة اليوم الجمعة، عن تضامنها مع حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية اثر تعرضهم لحملات تشويه بعد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق نبيل القروي رئيس الحزب.

كما ثمّنت الحركة الاتفاق الحاصل بين الحكومة وممثلي السلطة القضائية، مؤكدة ثقتها في القضاء كسلطة مستقلة ومحايدة عن كل التجاذبات والضغوطات السياسية.

وأكدت الحركة دعمها المتواصل لرئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوته لإيلاء الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأولوية الكبرى وعدم التواني في محاربة الفساد الذي يعطل كل مسارات الإصلاح والاستقرار.

كما رحّبت النهضة بكل دعوات الحوار الوطني، وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، والهادفة الى التوافق حول الخيارات الاقتصادية الكبرى والإصلاحات المستعجلة الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن، والمفضية إلى وضوح الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للعمل الحكومي والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

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