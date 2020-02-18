حركة تحيا تونس تُعلن دعمها لحكومة الفخفاخ والمشاركة فيها

اخر تحديث : 18/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تحيا تونس يُعلن دعمه لحكومة الفخفاخ والمشاركة فيها

سجل المجلس الوطني لحركة تحيا تونس المنعقد اليوم الثلاثاء، ارتياحه لدور الحركة الإيجابي في مسار تشكيل الحكومة.

وأعلنت الحركة دعمَها لحكومة الياس الفخفاخ، ومشاركتها فيها على قاعدة مقترح رئيس الحكومة المكلف مع الإلتزام بالضّمانات والتعهّدات التي قدمها للحركة.
كما أكدت الحركة على ضرورة أن تتمّ المصادقة على الحكومة في أسرع الآجال لتجنيب البلاد مزيداً من إضاعة الوقت وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من انعكاسات سلبية.
كما ثمّن المجلس الوطني للحركة دور رئيس الجمهورية كضامنٍ للدستور واستمرارية المؤسسات، محذرا بعض القوى السياسية من ترويج بعض السيناريوهات المستقبلية التي تتّسم بالعبث ومن شأنها أن تدفع بالبلاد نحو المجهول.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق