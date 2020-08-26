حركة تحيا تونس تُقرر دعم حكومة المشيشي بشروط

قرر المجلس الوطني لحركة تحيا تونس المنعقد اليوم الأربعاء 26 أوت 2020، دعم الحكومة المقترحة برئاسة هشام المشيشي إذا ما التزمت ببرنامج عاجل للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للكورونا وخاصة المحافظة علي مواطن الشغل والشروع في الاصلاحات الكبري، مؤكّد أن الحركة تبقى منفتحة للتشاور مع بقية القوى السياسية والمنظمات الوطنية.

وجاء القرار اقتناعا من الحركة بضرورة دعم استقرار البلاد والقطع مع التجاذبات السياسية التي هزت ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

كما قررت الحركة العمل على تجميع القوى السياسية الديمقراطية الوسطية على قاعدة مرجعياتها الفكرية الموحدة وتنسيق مواقفها وعملها البرلماني والسياسي بما يعيد التوازن على الساحة السياسية ويحمي مدنية الدولة والمجتمع.

كما تم إقرار الاستراتيجية المقترحة لمراجعة هيكلة الحركة وترميمها، ودعوة كافة المنضمين لها لمزيد الالتفاف حولها.

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