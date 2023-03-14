حركة جزئية في سلك المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 إجراء حركة جزئية في سلك المندوبين الجهويين لشؤون الثقافية، وقد تولت بموجبها تعيين مكلفين بتسيير المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية في 14 ولاية من مجموع 24 ولاية.

وفسرت الوزارة هذه التعيينات، في بلاغها الصادر اليوم، بأنها تأتي “أمام عدم إمكانية مواصلة العمل بالتفاويض الاستثنائية، ولتيسير عملية التصرف الإداري والمالي بالمندوبيات الثقافية”.

وفيما يلي قائمة المكلفين بالإشراف على تسيير المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية الذين تم تعيينهم بموجب هذه الحركة:

نعيمة الهدار (مدنين)

هشام الزيدي (تونس)

المنجي عليات (زغوان)

محمد بشير التواتي (أريانة)

فوزي بن قيراط (بنزرت)

نصر الدين الشابي (قبلي)

كمال الفرجاني (تطاوين)

نادية الوسلاتي (القيروان)

عبد السلام بالنية (قفصة)

هالة بن سعد (باجة)

فيصل عطافي (جندوبة)

حاتم الدلالي (الكاف)

ماهر النصري (سليانة)

وجدي القراطي (القصرين)

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