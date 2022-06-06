حركة في سلك الولاة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 6 جوان 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد وإلى الجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 جويلية 2022 من أجل إنشاء جمهورية جديدة.

كما تم التعرّض إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.

وقرّر رئيس الجمهورية إجراء حركة في سلك الولاة كما يلي:

- منذر سيك علي، والي بولاية المنستير،

- خالد النوري، والي بولاية أريانة،

- محمّد العشّ، والي بولاية زغوان،

- نبيل الفرجاني، والي بولاية سوسة،

- رضا الركباني، والي بولاية القصرين،

- حافظ الفيتوري، والي بولاية تطاوين،

- عبد الحليم حمدي، والي بولاية سيدي بوزيد،

- سمير كوكة، والي بولاية جندوبة،

- صباح ملاك، والية بولاية نابل،

- مصباح كردمين، والي بولاية قابس،

- وليد العباسي، والي بولاية سليانة،

- فاخر الفخفاخ، والي بولاية صفاقس،

- محمد الطيب الخليفي، والي بولاية قبلي.

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