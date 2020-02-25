حركة مشروع تونس تُؤكّد أنّها غير معنيّة بالتصويت لمنح الثقة للحكومة

أكدت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، أنها غير معنيّة بالمشاركة في الحكومة أو الائتلاف الحكومي مع بقائها في موقع المعارضة، مشيرة في الآن ذاته إلى أنّها غير معنيّة بالتصويت لمنح الثقة للحكومة.

- واعتبرت الحركة أن مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ كان متسما بالابتزاز من طرف عدد من الأحزاب المشكّلة لها والتي تصارعت فقط على توزيع الحقائب وهو ما أدّى وفق تعبيرها إلى قيام ائتلاف حكوميّ هشّ لا انسجام بين مكوّناته لا على المستويات الفكريّة أو السياسيّة.

وأشارت الحركة إلى أنها تعتبر أنّ هذه الحكومة لن تكون قادرة على رفع التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة الوطنيّة ولا على مواجهة التقلبات الإقليمية المحيطة بها.

واعتبرت حركة مشروع تونس أن مسار إعداد الحكومة شابه توجّه يقوم على التهديد إمّا بحل البرلمان أو قبول اختيارات تشكيلة حكوميّة معيّنة، مؤكدة أن ذلك خيار مرفوض يدفع البلاد للمجهول في وضع أزمة اقتصادية خانقة.

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