حرم الرئيس: يجب القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة خاصة في الوسط الريفي

أكدت عقيلة رئيس الجمهورية إشراف شبيل في كلمة لها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة اليوم السبت، أن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية مهضومة وفي أحسن الأحوال منقوصة.

وشددت حرم الرئيس على دور المرأة داخل تونس وخارجها في تدعيم البناء الأسري والحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ فخر الانتماء إلى تونس ومواكبة مقتضيات الحداثة وبناء الدولة الوطنية.

وأشارت حرم الرئيس إلى أنه يجب القضاء على كل جميع التمييز ضد المرأة خاصة في الوسط الريفي والأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة وترسيخ دورها كحصن منيع ضد كل مظاهر التطرف والانغلاق وكشريك فاعل ومؤثر في الشأن العام في سائر الخيارات الوطنية .

وأضافت حرم الرئيس : « نحن مدعوون اليوم لا فقط للحفاظ على مكاسب المرأة بل أيضا لدعمها وتطويرها على أوسع نطاق. »

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