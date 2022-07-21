حروق بليغة لـ25 عون حماية مدنية لدى تدخلهم لإخماد حريق في مصنع خشب

أعلن الناطق باسم الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس، إصابة 25 عون حماية مدنية في صفاقس، بحروق بليغة، لدى تدخلهم لإخماد حريق في مصنع مخصص للخشب.

وأبرز المتحدث بأن الاصابات كانت جراء تسرّب مواد كيميائية خطرة من خزان كان موجودا في المحل وغير مصرّح به، حيث لم يتفطّن الأعوان إلى وجوده، إلا بعد ان التهمت النيران أحذيتهم وأصابتهم بحروق متقدمة.

واكد الدبابي أنه ستتم متابعة صاحب المحل قضائيا.

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