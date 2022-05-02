حريق بمصنع فريب ببن عروس وفتح تحقيق لتحديد الأسباب

أكد الناطق باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، اندلاع حريق هائل صباحا بمصنع للملابس المستعملة متوقف عن النشاط منذ حوالي سنة ونصف ويمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وكشف تريعة أن المساحة المشتعلة تقدر بـ3 ألاف متر مربع حيث تم توجيه 9 شاحنات اطفاء من الإدارة الجهورية للحماية المدنية ببن عروس وتعزيزها بـ5 شاحنات أخرى من الوحدات المجاورة كما تم توجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحريق.

وأبرز تريعة بأن الوحدات الأمنية قامت بفتح تحقيق في الحريق لتحديد الأسباب والملابسات.

هذا وما تزال الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق لمنع انتشار النيران.

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