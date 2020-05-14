حريق بمصنع في سوسة: الداخلية تكشف آخر التطورات

أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الخميس، بلاغا متابعة للحريق الذي اندلع اليوم 14 ماي 2020 على الساعة 14:12، بمصنع لصناعة الورق الصحي بالمنطقة الصناعية بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة.

وبينت وزارة الداخلية بأن فرق الإطفاء التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تواصل الي حد الآن مجهوداتها لاخماد الحريق، حيث تمكنت من تطويق النيران ومنع انتشارها الى باقي ارجاء المصنع المذكور والمصانع المجاورة وهي تباشر حاليا عملية اطفاء النيران التي انحصرت بالمخازن الموجودة بالساحة الخارجية للمصنع والتي لا تشكل خطورة على الاجوار.

هذا وتجدر الاشارة الى ان مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية قد سخرت الموارد المادية والبشرية الضرورية لعمليات الاطفاء من الادارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة التي تولت توجيه 03 شاحنات للإطفاء والتي تم تعزيزها بشاحنات إطفاء تابعة للادارات الجهوية للحماية المدنية بكل من نابل والقيروان وزغوان والمنستير وبن عروس وتونس والمهدية والوحدة المختصة، إضافة الي شاحنة اطفاء تابعة لمطار النفيضة الدولي وشاحنة تابعة لادارة الغابات .

وأشارت الوزارة إلى أن المصالح المركزية للديوان الوطني للحماية المدنية، تولت تسخير فرقة الدعم والاسناد التكتيكي لمعاضدة جهود فرق الإطفاء اعتمادا على طائرتي « درون » مجهزيتن بكاميرا حرارية ومرتبطة بمركز قيادة متنقل تساعد على استطلاع موقع الحريق وتحديد نقاطه الخطرة لتوجيه فرق الإطفاء الميدانية.

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