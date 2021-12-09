حريق بمقر حركة النهضة بمونبليزير



نشب اليوم الخميس، حريق بأحد طوابق المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بتونس العاصمة.

وقد تحولت وحدات الحماية المدنية في الإبان لإطفاء الحريق وإجلاء الموظفين الذين كانوا بداخله مع فرض تطويق أمني للمقر.

وقد تعرّض نائب رئيس حركة النهضة علي العريض للإصابة بعد أن قفز من الطابق الثاني وتم نقله إلى أحد المصحات الخاصة للعلاج، كما تمّ تسجيل عدد من الإصابات جراء الاختناق.

من جهته، بين عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة منذر الونيسي في تصريح لقناة الجزيرة بأن القيادي بالحركة عبد الكريم الهاروني أصيب بحروق فيما تعرض علي العريض لإصابة في رأسه ما استدعى نقلهما إلى جانب عدد من الموظفين الذين أصيبوا بحالات اختناق للمستشفيات لتلقي الاسعافات اللازمة، مؤكدا أنه لا يُمكن استبعاد إمكانية أن يكون الحريق مفتعلا وموضحا بأن الحريق التهم الطابق الأسفل وخلّف خسائر فادحة بالمقر.

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