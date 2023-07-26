حريق جسر بنزرت: انطلاق القيام باختبارات معمقة لمعرفة الأسباب ولتقييم التداعيات

تحولت اليوم الأربعاء 26جويلية 2023، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري إلى ولاية بنزرت وذلك لمعاينة الأضرار على خلفية الحريق المفاجئ الذي جد صباح اليوم بالجسر المتحرك ببنزرت.

ورافق الوزيرة المدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري و غازي الشريف مكلف بمأمورية بالديوان و فتحي العياري مدير المعدات و كارم كمرجي مدير استغلال وصيانة الطرقات.

وصرحت الوزيرة خلال إطلاعها على موقع الحريق رفقة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبقية اعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بضرورة إتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لضمان السير العادي للمنشأة الإستراتيجية.

وأكدت أن مصالح وزارة التجهيز والإسكان المركزية والجهوية بالتنسيق مع مختلف الاطراف انطلقت في القيام باختبارات معمقة لمعرفة أسباب الحريق ولتقييم تداعيات هذه الحادثة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة فتح حركة مرور العربات بأنواعها على الجسر المتحرك وأيضا حركة سير المترجلين بالتوازي مع بقية أعمال المراقبة الميدانية لموقع الحريق الذي تم إخماده بالكامل.

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