حريق معمل الحلفاء: فتح تحقيق من النيابة وتدقيق من الوزارة

أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم السبت، بلاغا على إثر نشوب حريق بالفضاء المخصص لتخزين مادة الحلفاء التابع للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق المتواجدة بولاية القصرين ليلة أمس على الساعة الثامنة والنصف مساء، أكدت فيه أن النيران قد أتت على مساحة محدودة لا تتجاوز 200 متر مربع من مكان خزن نبتة الحلفاء حسب التقديرات الأولية للمؤسسة.

وقد سارع أعوان الحماية المدنية بمساعدة أعوان الحماية الصناعية وأعوان الشركة والتنسيق مع السلط الجهوية بالتدخل الفوري لإخماد الحريق إلى حدود الساعة الواحدة صباحا مما مكن من عزل مساحة الحريق وتفادي تماديه لباقي المخزون .

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية، مؤكدة أنه سيتم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية للوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاع هذا الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.

كما تم تكليف إدارة السلامة الصناعية بالوزارة بإجراء تدقيق حول ملابسات هذه الحادثة.

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