حريق يأتي على30 محلاّ للملابس المستعملة بالحفصيّة

أعلن الناطق الرسمي للحماية المدنيّة معز تريعة في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء اليوم الأربعاء، أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بتونس تمكنت في حدود الثامنة والنصف من صباح اليوم من إخماد حريق بسوق الحفصيّة وتحديدا بنهج سيدي « السريديك » بالعاصمة قبالة ملعب الحفصيّة .

وبيّن تريعة أنّ الحريق اندلع في حدود الخامسة صباحا وأتى على قرابة 30 محلّا لبيع الملابس المستعملة، مشيرا إلى أنّ وحدات الحماية المدنيّة التي كانت معزّزة بوحدات وسائل مجاورة من تونس وبن عروس ومنوبة واريانة قد تمّكنت من إخماده ومنع تسرّبه إلى المنازل المجاورة.

وأكّد المتحدث أنّه لم يقع تسجيل خسائر بشريّة أو إصابات مضيفا أنّه سيتمّ تقييم الخسائر الماديّة لاحقا و سيتمّ فتح بحث تحقيقي للوقوف على اسباب اندلاع الحريق ولفت في الآن نفسه إلى أنّه تتمّ حاليا عملية التبريد والرفش بمكان الحريق لمنع اندلاعه مجدّدا.

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