حزب آفاق تونس يُؤكّد تضامنه مع اتّحاد الشغل

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عشية أمس الخميس، وفدا عن حزب آفاق تونس قاده فاضل عبد الكافي رئيس الحزب .

واستعرض اللقاء الوضع العام في البلاد وبخاصة ما تشهده الساحة السياسية من مشاحنات و توترات .

كما عبر الحزب عن تضامنه مع الاتحاد ضد الحملة التي يواجهها من طرف جهات معادية للعمل النقابي وجرى اللقاء بحضور منعم عميرة ومحمد الشابي عضوي المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.

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