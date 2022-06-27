حزب التّكتل: المسار الذي ينتهجه قيس سعيّد باطل شكلا ومضمونا

عبّر المجلس الوطنيّ لحزب التكتّل الديمقراطيّ من أجل العمل والحريّات في بيان أصدره اليوم الاثنين، المسار الذي ينتهجه قيس سعيّد باطلا شكلا ومضمونا لا سيّما فيما يتعلّق بالإستفتاء على دستور ما سمّي بـ « الجمهورية الجديدة » .

كما اعتبر التكتل أنّ فرض دستور جديد على البلاد إنّما يعبر عن سعي قيس سعيّد للإنفراد بالسلطة في ظلّ نظام دكتاتوريّ غاشم فضلا عن كونه إنحرافا عن المطالب الشعبيّة لمظاهرات 25 جويلية 2021.

كما أكد المجلس الوطنيّ للتكتّل أنّ صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن تتمّ في غرف مغلقة وأن يشرف عليها مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدنيّ، بإعتبار أنّ الدستور يهمّ كلّ التونسيّين ولن يتمّ تَملُّكُه إلاّ إذا كان هذا الأخير نابعا من فكرهم الجماعيّ ومعبّرا عن مطالبهم وكافلا لحقوقهم وحرّياتهم.

كما أكد المجلس الوطني عن رفضه العودة الى الديمقراطيّة المغشوشة ما قبل 25 جويلية ويعتبر أنّ الحل الوحيد يكمن في تركيز ديمقراطية حقيقية كطريق للنموّ الشامل وخدمة الشعب.

كلمات البحث :حزب التّكتل;قيس سعيد;مسار