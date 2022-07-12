حزب الراية يدعو إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وإعادة صياغته

دعا حزب « الراية الوطنية » في بيان له اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، رئيس الجمهورية إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية الحالي وإعادة صياغته، مؤكدا وجود هنات لا تزال تشوب « النسخة الجديدة » لهذا المشروع.

وأشار الحزب إلى عدد من هذه الهنات، لاسيما ما تعلق منها بـ »الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعروشية » .

وسجل حزب « الراية الوطنية » ما ورد في النسخة المنقحة من المشروع الأصلي للدستور من تصحيح للأخطاء وتوضيح لبعض الجوانب، غير أنه اعتبر أن هذه النسخة نفسها « في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا إلى الأحكام الانتقالية ».

ودعا حزب الراية إلى صياغة مشروع « يثمن مكاسب البلاد في بعديها الوطني والاجتماعي ويحترم تاريخها ويبني مستقبلها، وذلك حفاظا على الوحدة الوطنية وتكريسا لمبدأ التشاور والتشريك ».

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