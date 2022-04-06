حزب « العدالة والتنمية » التركي يأسف لحل البرلمان التونسي

أعرب حزب « العدالة والتنمية » التركي يوم الثلاثاء، عن أسفه وقلقه البالغ جراء حل مجلس النواب التونسي، مؤكدا ضرورة عدم التفريط بالمكتسبات الديمقراطية للشعب.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في أنقرة، إن « العدالة والتنمية » يرى من حيث المبدأ أن إبقاء البرلمانات مفتوحة في أرجاء العالم يعد أكبر مكسب للدول.

وأكد المتحدث أن تونس بلد مهم يتمتع بتجربة دستورية كان يشار إليها بوصفها نموذجا لتقتدي بها دول أخرى، مشددا على أن لديها مكتسبات مهمة على صعيد بناء ديمقراطيتها ويتعين عدم التفريط بها.

واعتبر جليك أن التطورات الأخيرة تشكل خطرا على مكتسبات الشعب التونسي، وينبغي تجنب مثل هذه الخطوات أي حل البرلمان التي اعتبر أنها تتعارض مع الدستور.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية قد اعتبر في بيان صحفي أصدره بخصوص التطورات الأخيرة في تونس اليوم الاثنين، أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

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