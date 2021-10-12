حزب العمال: حكومة بودن حكومة انقلاب بلا برنامج لتونس وشعبها

اعتبر حزب العمال في بيان أصدره مساء الاثنين، أن حكومة نجلاء بودن غير المسقفة بزمن أو غير الموقتة، وبقطع النظر عن الأعضاء الذين يكونونها، حكومة انقلاب إضافة إلى كونها قانونا وفعلا حكومة رئيس الدولة .

وشدد الحزب على أنّ ما قدمته نجلاء بودن المكلفة برئاسة هذه الحكومة في خطاب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون كلاما إنشائيا وإعلانات بلا مضامين لا ترتقي حتى إلى مستوى التوجهات العامة، بل هي تكرار لنفس الكلام الذي « مجّه » التونسيون مع الحكومات السابقة، وأيضا مع قيس سعيّد نفسه الذي ظل طوال عامين يقود بلادنا بالخطب الملغزة ، وفق نص البيان.

وشدد حزب العمال على أنّ تونس وشعبها في حاجة ماسة إلى إجراءات استعجالية لإنقاذها وإنقاذ شعبها من البطالة والجوع والبؤس والفاقة والمرض والجهل والعطش، مبينا بأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية و الثقافية بلغت من التدهور مستوى غير مسبوق بفعل مواصلة الاحتكام إلى اختيارات لا وطنية ولا شعبية عمقت التبعية والتفقير والفساد والاستغلال.

واعتبر الحزب أن وطننا وشعبنا في حاجة إلى اختيارات جديدة تقطع مع ما ظل سائدا طيلة العشر سنوات من حكم النهضة وحلفائها، وقبل ذلك طوال مرحلة حكم حزب الدستور/التجمع الذي تربع على حكم تونس عقودا متتالية.

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