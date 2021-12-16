حزب العمال: سعيد أعطى لنفسه تفويضا كاملا باحتكار السلطة خارج أية مشروعية

اعتبر حزب العمال في بيان له، أن رئيس الجمهورية أعلن في خطابه إلى الشعب يوم الاثنين عن خارطة تحرّكه السياسي في المدة القادمة ليُعطي لنفسه تفويضا كاملا باحتكار السلطة لمدة عام ونصف خارج أية مشروعية ، وفق تقديره .

وأكد حزب العمال أن خطاب الرئيس خلا من تقديم أيّ تصوّر ملموس لمحاربة الفساد والفاسدين ولا عن كيفية محاسبة الضالعين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية وكل من أجرم في حقّ الشعب، سواء في العهد الدكتاتوري البائد أو طيلة العقد الفارط من حكم حركة النهضة وحلفائها المختلفين.

واعتبر حزب العمال أنّ فكرة الصلح الجبائي مع الفاسدين التي أعلن عنها رئيس الجمهورية هي إعادة صياغة لمشروع المصالحة الاقتصادية وتطبيعا مع الفساد .

كما دعا الحزب كل القوى التقدمية والشعبية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهود في أفق خلق قطب شعبي تقدمي مستقل يتباين مع الرجعيات بكل أصنافها وملحقاتها وأذنابها، الشعبوية والاخوانية والدستورية، ويتّجه في أسرع وقت إلى توحيد الشعب وتعبيراته حول برنامج وطني ديمقراطي شعبي يُخرج تونس من النفق المسدود على كل الأصعدة.

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