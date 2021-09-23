حزب العمال: ما قام به الرئيس هو استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية

اعتبر حزب العمال في بلاغ له اليوم الخميس، أنّ الأمر الرئاسي الذي نشر أمس بالرائد الرسمي ويتضمن نظاما مؤقتا للسلط العمومية هو استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور.

وعبّر الحزب عن رفضه التام لهذا النهج، مؤكدا أنه يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، معادٍ لمطامح الشعب التونسي لاستكمال المسار الثوري وكنس المنظومة الفاشلة والفاسدة.

كما أعلن حزب العمال انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل، محمّلا حركة النهضة وحلفاءها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من جماهير شعبنا نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل، وفق البيان.

كما دعا حب العمال كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد.

لا للانقلاب،

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