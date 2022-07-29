حزب العمال يُؤكّد مناهضته للتدخل الإمبريالي والخارجي في بلادنا

اخر تحديث : 29/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

حزب العمال

أكد حزب العمال في بيان له اليوم الجمعة، مناهضته لكافة أشكال التدخل الإمبريالي والخارجي في بلادنا، العلني منه والسري، مذكرا بأنّ الإمبريالية عموما والأمريكية تحديدا ليست مؤهلة لتقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان لأيّ كان.
كما حذّر الحزب من أنّ مسار العمالة والتبعية وتقديم التنازلات على حساب السيادة الوطنية والقضايا المبدئية للشعب التونسي لم يتوقف وإنما استمر بعد الثورة مع مختلف الحكومات المتعاقبة.

وحمّل حزب العمال مسؤولية تفاقم التدخل الأجنبي في الفترات الأخيرة في شؤون بلادنا وتفاقم مظاهر التطبيع لقيس سعيد بوصفه صاحب السلطة المطلقة منذ 25 جويلية 2021 .


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