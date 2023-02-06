حزب العمال يُحمّل الدولة مسؤولية تعطل سير الأبحاث في ملف شهداء الارهاب

حمّل حزب العمال في بيان له اليوم الاثنين 6 فيفري 2023، الدولة مسؤولية التعطل في سير الأبحاث في ملف شهداء الارهاب من سياسيين وامنيين وعسكريين ومدنيين وعلى راسهم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأكد الحزب على استمراره، الى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية، في النضال من اجل كشف الحقيقة كاملة حول الاغتيال، ومحاسبة كل المتورطين في الجريمة النكراء.

ودعا الحزب كل القوى الديمقراطية والتقدمية والسياسية والاجتماعية والمدنية، في هذه المناسبة الكبيرة، إلى أن تدرك خطورة المرحلة الجديدة التي دخلت فيها بلادنا منذ تاريخ 25 جويلية 2021، وأن تكتل جهودها ليس من اجل كشف حقيقة الاغتيالات فقط وانما من اجل التصدي للحرب التي فتحها المسار الحالي على مكاسب الثورة وفي مقدمتها مكسب الحريات الفردية والعامة، وفق البيان.

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