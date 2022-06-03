حزب المسار يعتذر عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية

أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بلاغ له، اعتذاره عن قبول الدعوة للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في صيغتها الحالية المزمع انعقادها يوم السبت 04 جوان 2022.

وأكد المسار على تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولإنهاء الفترة الاستثنائية الحالية دون العودة لما قبل 25 جويلية 2022 ودون الانزلاق نحو التفرّد بالرأي.

واعتبر حزب المسار أن المسار التشاوري الذي انطلق والمنظم بالمرسوم عدد 30 لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظى بمشاركة مواطنية واسعة ، ليتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية .

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