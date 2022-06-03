حزب الوطد يرفض المشاركة في الحوار

أكّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اعتبره معلوم النتائج و المخرجات، وذلك بعد أن تم الإعلان عن قائمة المدعوين للمشاركة ضُمّن فيها اسم أحد منتسبيه المنجي الرحوي.

وشدد الحزب على رفضه لهذا الحوار، معتبرا أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يُلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه.

قائمة المدعوين لحضور أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية

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