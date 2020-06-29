حزب سياسي جديد يحمل اسم «الشعب يريد»

أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه قد تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم « حزب الشعب يريد » رئيسه نجد خلفاوي ليصبح بذلك العدد الجملي للأحزاب السياسية 224 حزبا.

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