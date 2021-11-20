حسابات وهمية تحمل اسم نجلاء بودن: رئاسة الحكومة تُنبّه

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم السبت، أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان لديها حساب رسمي ووحيد على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » يحمل العلامة الزرقاء Najla Bouden Romdhane نجلاء بودن رمضان

ونبهت رئاسة الحكومة بأن كل الحسابات الأخرى التي تحمل اسم رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان هي حسابات وهمية.

وأكدت رئاسة الحكومة انها تحتفظ بحقها في التتبع القانوني لأصحاب هذه الصفحات المشبوهة.

ودعت رئاسة الحكومة الجميع الى أخذ الأخبار من مصادرها والاعتماد فقط على موقع الواب والصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة والصفحة الرسمية لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على موقع فيسبوك.

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