حسونة الناصفي: ارتفاع منسوب التشفّي والحقد لن يؤدّي بنا إلاّ للكارثة

أكد النائب في البرلمان المجمدة أشغاله حسونة الناصفي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أنّ منسوب التشفّي والحقد والكراهيّة لن يؤدّي بنا الاّ للكارثة وللمصائب.

وكتب الناصفي:

« كرهت السّياسة وكرهت وسائل التواصل وكرهت كلّ شيء في بلدي. بهذا الوضع لن نتقدّم أبدا وبهذا السلوك لن تقوم لنا قائمة. نحن شعب لا يستحقّ الحياة ولا يستحقّ الخير ولا يمكن أن ننعم ببذرة أمل أو تفاؤل. »

وأضاف الناصفي: « سأطوي هذه الصفحة من حياتي نهائيّا ودون رجعة مجبرا على ذلك لا مخيّرا إنقاذا لما تبقّى فيّ من قيم الإنسانية و درءا لما قد يلحق بي من عدوى.

لك اللّه يا وطني وحماك الربّ من كل معتوه حقود لا يحذق سوى زرع الأمراض و الفتن فينا. »

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