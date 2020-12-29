حصول مخلوف على جواز سفر خاص: البرلمان يُوضّح

أصدر مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، بلاغا توضيحيا تبعا لما تمّ تداوله بخصوص حصول النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص.

وأكد البرلمان ما يلي:

1- الدعوة التي وُجّهت الى النائب سيف الدين مخلوف هي دعوة شخصية بصفته رئيسا للجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية من قِبل الجمعية التونسية لضحايا التعذيب بجنيف للمشاركة في لقاء حول موضوع العدالة الانتقالية من 21 الى 27 ديسمبر 2020. وتمّ تمكينه من السفر باستعمال جواز السفر الخاص الذي يُمنح للنواب في هذه الحالة أثناء سفرهم في المهمات ذات العلاقة بنشاطهم النيابي، من قبل مصالح وزارة الداخلية بناء على إذن بمهمة.

2- مشاركة النائب في المهمة المذكورة لا تتطلّب موافقة مُسبقة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب باعتبار أن الجهة الداعية هي التي تتكفل بنفقاتها.

3- جواز السفر الذي استعمله النائب في مهمته ليس جوازا ديبلوماسيا، بل هو جواز خاص يمنح للنواب للقيام بمثل هذه المهمات ، ويسند من قبل مصالح وزارة الداخلية ويعاد الى المصالح المعنية بمجرد عودة صاحب المهمة الى ارض الوطن.

4- إسناد مثل هذه الوثيقة إجراء معمول به من قبل مجلس نواب الشعب ويتم على أساس مهمات في علاقة بوظائف النائب لتسهيل عمله وقد سبق وأن وقع تمكين عدد من النواب من مختلف الكتل من هذا الجواز.

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