حفظ التهمة ضد « سواغ مان » في شكاية رفعها ضدّه بنك سويسري

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أنّ دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة، قرّرت حفظ جريمة الخيانة في حق المتهم مغني الراب « سواغ مان » في خصوص شكاية تقدّم بها بنك سويسري ضدّه نسبت إليه اختلاس مبلغ 11 مليون فرنك سويسري (حوالي 34 مليون دينار).

وأوضح الترخاني أنّ حفظ التهمة تمّ لعدم توفّر الأركان القانونيّة، مبيّنا في الآن نفسه أنّ وقائع الحادثة موضوع الشكوى تعود إلى سنة 2018.

أمّا بخصوص القضيّة المتعلّقة بتبييض الأموال والمنشورة ضدّه لدى الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أكد الترخاني أنّها مؤجّلة لجلسة يوم 2 ديسمبر 2021.

وكانت الدائرة الجنائية قرّرت يوم 24 جوان الماضي الإفراج مؤقتا عن مغني الراب المعروف بـ « سواغ مان »، مقابل تأمينه لمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار وتحجير السفر عنه.

كلمات البحث :بنك سويسري;سواغ مان;شكاية