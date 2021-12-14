حفظ تهمة تبييض الأموال في حقّ مهدي بن غربيّة والإفراج عنه

أعلن أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف والنائب المجمد بالبرلمان مهدي بن غربية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الابتدائية بسوسة قرّرت اليوم حفظ التهمة المتعلقة بقضية تبييض الأموال في حقّ موكله.

كما قررت المحكمة الافراج عن بن غربية، وتوقع صواب أن تُؤيّد النيابة العمومية القرار نظرا لتدهور وضعه الصحي جراء اضراب الجوع الذي نفذه منذ 5 نوفمبر، ومراعاة لوضعية ابنه البالغ من العمر حوالي 6 سنوات.

من جهته، كشف المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي معز اليوسفي بأن النيابة العمومية تولت استئناف قرار ختم البحث في جميع جوانبه بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن مهدي بن غربية.

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