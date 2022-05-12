حفظ جميع التهم الموجّهة لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني في لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنّ دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة حفظت جميع التهم بحق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ في خصوص شكاية تقدّم بها النائب بمجلس النواب المنحل ياسين العيّاري.

وأوضح المصدر ذاته أنّ الشكاية كان مفادها أنّ الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصّة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرمت صفقة مع الدولة زمن ترأسه للحكومة.

كما أشار المصدر إلى أنّ جميع التهم التي تمّ حفظها في حقّه تعلّقت بتعمّد تقديم تصريح مغلوط لإخفاء حقيقة مكاسبه ومصالحه ومكاسب قرينه وعدم تكليف الغير في التصرّف في حصص وأسهم وإدارة شركات خاصة يمتلك رأس مالها كليّا وجزئيّا.

وأكّد الطرخاني أن النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بصدد دراسة الملف قصد النظر في إمكانية تعقيبه في الآجال القانونية وهي 4 أيّام من تاريخ صدور القرار.

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