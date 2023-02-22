حفيظ حفيظ عن التحركات الاحتجاجية: الإضراب العام أحد السيناريوهات

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، تمسك المنظمة الشغيلة بمواصلة تحركاتها الإحتجاجية وبممارسة حقها في النضال السلمي بكل الأشكال المشروعة حتى إنقاذ تونس.

كما تحدث حفيظ حفيظ عن التجمع العمالي المقرر بساحة محمد علي في العاصمة يوم 04 مارس 2023، وقال إن كل شيء وارد.

وأشار المتحدث إلى إمكانية إقرار إضراب عام وطن، معتبرا أن ذلك يبقى سيناريو من السيناريوهات.

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