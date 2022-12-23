حفيظ حفيظ يؤكد فشل جلسة التفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل

فشلت جلسة التفاوض التي عقدت اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بمقر الكتابة العامة للحكومة بالقصبة، وفق ما أفاد به رئيس وفد الاتحاد حفيظ حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وقال حفيظ اليوم إن الجلسة فشلت لأن الحكومة لا تريد أن تبحث عن حلول لإنقاذ البلاد، محملا اياها مسؤولية السعي إلى تأزيم الأوضاع بالبلاد.

وكشف أن الاتحاد تلقى الدعوة من رئيسة الحكومة لحضور هذه الجلسة من أجل التفاوض حول ثلاث نقاط تتمثل في تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 واتفاق 6 فيفري وتعديل المنشور عدد 21 الذي تعتبر المنظمة العمالية ان صيغته الحالية قد عطلت الحوار الاجتماعي.

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