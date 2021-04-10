حفيظ حفيظ: «يكفينا تبرعات.. دفعنا ما يكفي هاو جا وقتكم»

دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، في تدوينة له على الفايسبوك اليوم السبت 10 أفريل 2021، للكف عن التبرعات، وذلك تعقيبا منه على إعلان رئيس الحكومة إحداث صندوق للتبرعات لفائدة الفئات الهشة المتضررة من فيروس كورونا تبرع فيه أعضاء الحكومة بنصف أجورهم لشهر أفريل .

وقال حفيظ : « نحن ضحينا بأجرة يوم عمل في شهر أفريل 2020 من أجل شعبنا وننتظر كشف الحساب.. ويكفينا تبرعات.. »

وأضاف حفيظ « عليكم أنتم المساهمة فلديكم ما تدفعون، دفعنا ما يكفي.. هاو جا وقتكم » .

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